Nederlandse militairen gaan politie op Curaçao bijstaan

LIVE | ‘Kwart zorgperso­neel vond werk trauma­tisch’, Amerikaan­se virusacti­vist nu zelf besmet

10:02 Veel Europese landen bouwen de maatregelen tegen het coronavirus af nu de besmettings- en sterftecijfers teruglopen. Groot-Brittannië schrapt de verplichte 14-daagse quarantaine voor personen uit landen met een laag risico. Elders laait het virus na versoepelingen weer op. In Portugal moeten een miljoen inwoners van hoofdstad Lissabon thuisblijven, omdat het aantal besmettingen weer stijgt. In de VS is het aantal besmettingen zelfs hoger dan ooit. In ons blog lees je het laatste virusnieuws. Dat van de afgelopen dagen vind je hier.