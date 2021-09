‘Nederlandse militairen gingen Kaboel niet in om mensen op te halen’

Demissionair minister Bijleveld van Defensie zei aan het begin van de evacuaties dat een groep militairen was ‘gestuurd om mensen naar het vliegveld te krijgen en in het vliegtuig te krijgen’. Ze zei toen ook dat ‘gependeld kon gaan worden naar veilige plekken’. Toen Nederland een aantal dagen later een tweede groep militairen stuurde, werd de indruk versterkt dat evacués in de stad die grote moeite hadden om naar het vliegveld te komen, door Nederlandse militairen zouden worden begeleid.

Ministerie in gesprek met 600 mensen in Afghanistan voor hulp bij verlaten land

Op eigen kracht naar vliegveld

Evacués waarmee NU.nl contact heeft gehad, werden echter geen van allen opgehaald. In plaats daarvan moesten ze op eigen kracht naar het vliegveld zien te komen, waarbij ze langs controleposten van de taliban moesten en vervolgens vaak vast kwamen te zitten in een enorme mensenmassa. Een aantal mensen bereikte nooit het vliegveld en is achtergebleven.



Twee dagen na de aankondiging van Bijleveld en Kaag stopte Nederland met het evacueren van mensen uit Kaboel, omdat het te gevaarlijk was geworden bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. ,,Dit is een pijnlijk moment omdat dit betekent dat ondanks alle grote inspanningen van de afgelopen periode, mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland achter zullen blijven”, schreef het kabinet aan de Kamer.