Nederlandse modeontwerper houdt met zijn ‘shelterbag’ daklozen in LA warm

VIDEO Paniek op vliegveld Atlanta nadat vuurwapen per ongeluk afgaat

Op het vliegveld van Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is zaterdag enige tijd paniek geweest onder tientallen passagiers, nadat een vuurwapen per ongeluk afging. Een deel van de luchthaven werd tijdelijk afgesloten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

21 november