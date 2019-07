Nederlandse moeder die met baby in Turkse cel zit hangt 15 jaar boven hoofd

Met spanning telt ze de uren af. Morgen mag ze zich eindelijk in de rechtbank in Istanboel verdedigen tegen de beschuldiging van banden met het terrorisme. Haar oma, moeder, beste vriendin en echtgenoot zijn naar Istanboel gevlogen om de Rotterdamse vrouw (31) moreel te steunen. Net als haar advocaat mochten enkelen van hen haar aan de vooravond van haar proces bezoeken in de vrouwengevangenis in de wijk Bakirköy, waar ze al sinds vrijdag 5 april met haar baby vastzit.