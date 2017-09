Nederlandse onderzoeksjournalist opgepakt in Venezuela

Leden van de Guardia Nacional Bolivariana arresteerden Ebus in Puerto Ayacucho, een stad in de staat Amazonas in het zuiden van Venezuela. Ze brachten hem over naar Caicara del Orinoco in de staat Bolívar, zo melden Venezolaanse media op basis van een verklaring van het Nationale Perssyndicaat (SNTP).



Volgens de SNTP is de reden voor de arrestatie van Ebus tot nu toe onbekend, net als de omstandigheden waarin hij werd vastgehouden. De persbond, de niet-gouvernementele organisatie Espacio Público en andere organisaties die opkomen voor de mensenrechten eisten de onmiddellijke vrijlating van Ebus. Het is onduidelijk of de Nationale Garde hem liet gaan onder druk van deze organisaties.



De SNTP meldde in een spoed tweet dat Ebus werd opgepakt terwijl hij bezig was met een onderzoek naar de milieueffecten van mijnbouw aan weerszijden van de Orinoco-rivier. Die ontspring in Venezuela, vlakbij de grens met Brazilië.