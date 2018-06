Nederlandse oorlogstrofee van 'Napoleon' onder de hamer

Een hoed die Napoleon zou hebben gedragen tijdens de Slag bij Waterloo gaat morgen onder de hamer in Frankrijk. Een Nederlandse baron die in 1815 meevocht aan de geallieerde kant nam de steek na de veldslag naar verluidt mee als oorlogstrofee.

Veilinghuis Debacque & Associés in Lyon verwacht dat de zogenoemde steek met omgeslagen voor- en achterrand 30.000 tot 40.000 euro opbrengt. Dit vanwege de niet al te beste staat. 'De hoed werd een paar keer gerepareerd. Zo is het bovenste gedeelte van de voorflap van binnen versterkt met een stuk zwart vilt zonder schapenvacht aan de rand (de keizer was er allergisch voor). Het leer is uitgedroogd en vertoont op sommige plekken scheurtjes én de gebruikelijke rozet op een van de flappen ontbreekt', luidt het op de website.

De hoed wordt volgens het veilinghuis gepresenteerd in een halfronde houten doos, van binnen nog gedeeltelijk bedekt met zijde, van de Wereldtentoonstelling van juni 1897 in Brussel. Er zit aan de buitenkant een etiket op met de tekst: Bruxelles - Kermesse (groot feest).

Beverhaar

Hoewel het veilinghuis niet met zekerheid kan zeggen dat het gaat om een hoed van Napoleon, zijn er volgens de woordvoerder wel aanwijzingen voor. ,,Zo vroeg de keizer altijd om versterkingen op bepaalde punten om de grip te verstevigen, is het zwarte vilt aan de binnenkant gemaakt van het door hem zo geliefde beverhaar en zit er niet de door hem zo gehate ronde rozet op", zei Emile Debacque tegen het Franse persbureau AFP.

Quote Napoleon vroeg altijd om versterkin­gen van zwart vilt van beverhaar en de binnen- en buitenafme­tin­gen kloppen ook. Emile Debaecque

De afmetingen aan binnen- en buitenzijde komen volgens hem ook overeen met die van hoeden die met zekerheid zijn gedragen door Napoleon en zich in het Franse Legermuseum bevinden. ,,In het bijzonder de hoeden die hij droeg tijdens de Russische Veldtocht."

Lijst van eigenaars

De gedetailleerde lijst van eigenaars, die teruggaat tot baron Van Zuylen van Nijevelt die tijdens de Slag bij Waterloo de tweede Nederlandse divisie leidde onder het commando van Hendrik George de Perponcher, verklaart volgens hem ook waarom de steek altijd is toegeschreven aan Napoleon.

De Franse keizer versleet in de 15 jaar van zijn heerschappij volgens historici zo'n 120 steken waarvan slechts 19 zijn geregistreerd waaronder de hoed die nu wordt geveild. ,,Napoleon had altijd een voorraad van twaalf hoeden, elk met een levensduur van drie jaar. Ze werden hernieuwd met een snelheid van vier exemplaren per jaar", aldus Debacque.

1,9 miljoen euro

Een soortgelijke hoed werd in 2014 in Fontainebleau geveild voor 1,9 miljoen euro. Veilinghuis Osenat verwachtte dat de steek tussen de 300.000 tot 400.000 euro op zou brengen. Het exemplaar kwam uit de collectie van de koninklijke familie van Monaco. De koper was de Zuid-Koreaanse voedsel- en landbouwgigant Harim.

Napoleon zou de hoed hebben gedragen tijdens de slag om Marengo, in 1800 in Italië. Hij zou het hoofddeksel na de slag hebben achtergelaten op het slagveld. Een Fransman die verantwoordelijk was voor de verzorging van de paarden zou de steek hebben meegenomen.