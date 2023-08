Nederlandse opvolger Timmermans in Brussel krijgt minder hoge positie

Met video Pakistaan­se schoolkin­de­ren bungelen in gondel boven ravijn, vijf tieners gered

In een bergachtige regio in het noorden van Pakistan hangen leerlingen en een leraar al uren op grote hoogte in een kapotte kabelbaan. Een van de twee kabels van de lift is gebroken. Reddingswerkers zijn er inmiddels in geslaagd vijf tieners uit de benarde positie te redden. Ze werken door aan een alternatief met een kleine kabellift om de vier andere personen daarmee uit de scheef hangende gondel te halen.