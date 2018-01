Nederlandse piloot: Ik hoorde pas dag later dat we snelheidsrecord verbraken

Van Dam kwam pas vanmiddag weer thuis in zijn woonplaats Jávea, tussen Valencia en Alicante. Hij trainde de afgelopen dagen in de vluchtsimulator in Londen. Zijn snelheidsrecord leverde hem een berg reacties op, zegt de gezagvoerder terugblikkend. ,,Hartstikke leuk maar het leidde af en toe wel af."



Dankzij zeer sterke rugwind vloog de door hem bestuurde Boeing 787 Dreamliner maandag met een snelheid van omgerekend 1248 kilometer per uur van de luchthaven JFK naar Londen Gatwick. Daardoor duurde de vlucht geen 7 uur zoals gebruikelijk maar slechts 5 uur en 13 minuten, 3 minuten sneller dan het vorige record op dit traject. Dat stond sinds begin 2015 op naam van British Airways.



Naar aanleiding van dat verhaal, hoorde Van Dam pas de volgende dag van Norwegian-collega's dat hij een recordtijd had neergezet. ,,Ik was me er helemaal niet van bewust en mijn Nederlandse copiloot René Molenaar evenmin. Als we dat hadden geweten dan hadden we onze tijd scherper gesteld maar dan hadden we wel meer brandstof verbruikt. Ik had voor vertrek in mijn praatje voor de passagiers wel gezegd dat we met een beetje geluk in 5 uur en tien minuten in Londen konden zijn."



Het werden uiteindelijk drie minuten meer. ,,We hadden geluk dat we meteen konden landen en niet rond hoefde te cirkelen", zegt de piloot. Maar het had volgens hem nog sneller gekund. ,,Als we lager hadden kunnen vliegen, waar het nóg harder waaide, dan waren we twintig minuten sneller geweest."



Van Dam vloog met 'zijn' Dreamliner op een hoogte van 38.000 tot 39.000 voet, zo'n 12 kilometer. De hardste wind stond op een hoogte van 32.000 voet, bijna 10 kilometer hoog. ,,Omdat er voor vertrek was gewaarschuwd voor turbulentie op die hoogte, vlogen we hoger."