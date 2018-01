Nederlandse piloot in recordtijd van New York naar Londen

De Nederlandse piloot Harold van Dam heeft een nieuw snelheidsrecord gevestigd op het traject New York-Londen. De door hem bestuurde Boeing 787-9 Dreamliner van luchtvaartmaatschappij Norwegian overbrugde de afstand in slechts vijf uur en 13 minuten, drie minuten sneller dan het vorige record.

Dankzij zeer sterke rugwind vloog het toestel maandag met een snelheid van 776 mijl per uur van JFK naar Londen Gatwick, wat neerkomt op 1248 kilometer per uur. ,,De 787 Dreamliner is een plezier om te vliegen en het voelt geweldig dat we een nieuw snelheidsrecord hebben gevestigd met deze kist", zo verklaarde Van dam tegenover de reissectie van de Britse krant Daily Mail.

Drie minuten sneller

De tijd die de Nederlandse gezagvoerder met zijn collega's neerzette, was drie minuten sneller dan het vorige snelheidsrecord op het traject tussen de twee steden. Dat stond op naam van British Airways. Dat vloog in januari 2015 in vijf uur en 16 minuten van JFK naar Gatwick. ,,Wij waren slechts vijf uur, 13 minuten en zeven seconden in de lucht. Als er geen turbulentie was voorspeld op lagere hoogte dan waren we nog sneller geweest."

Bij het vliegen worden volgens hem zowel de grondsnelheid geregistreerd - zoals een auto die op de grond rijdt - als de luchtsnelheid. Bij die laatste wordt rekening gehouden met de variërende windsnelheden tijdens de vlucht. Van Dam: ,,De hoogste snelheid tijdens deze vlucht was met 776 mph meer dan de snelheid van het geluid, maar de luchtsnelheid is eigenlijk langzamer dan de grondsnelheid. Daardoor was onze vliegsnelheid bij Mach 0,85 lager dan de snelheid van Mach 1.0 die nodig is om supersonisch te vliegen en de geluidsbarrière te doorbreken", aldus de uit Goes afkomstige Nederlander.

Voor de heenvlucht naar de New Yorkse luchthaven had Van Dam acht uur en 23 minuten nodig.