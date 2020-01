Nederlandse piloten in drugszaak komen mogelijk morgen vrij

De drie Nederlandse piloten die in Argentinië vast zitten vanwege een grote drugszaak, horen waarschijnlijk maandag of ze voorlopig worden vrijgelaten, of dat ze langer vast blijven. De drie werden vorige week dinsdag samen met vijf Argentijnen opgepakt toen er 82 kilo cocaïne aan boord van hun Martinair-vrachtvliegtuig werd gevonden. Het vliegtuig vervoerde onder meer polopaarden.

De Argentijnse rechter Javier López Biscayart zei vlak na hun aanhouding dat hij na maximaal tien dagen zou besluiten over hun gevangenhouding. Grote vraag is of de piloten - 51, 52 en 56 jaar oud - iets wisten van de drugs aan boord van hun toestel. De Argentijnse autoriteiten hebben de afgelopen dagen hulp gekregen vanuit Nederland. Twee agenten van de Landelijke Eenheid leveren momenteel volgens een woordvoerder ‘met toestemming van de Argentijnse autoriteiten een bijdrage aan het onderzoek’.

Zwaarbeveiligde gevangenis

De Argentijnse aanklager in de zaak, Emilio Guerberoff, laat weten dat de drie Nederlanders in de gevangenis Marcos Paz zitten. Dat complex is zwaarbeveiligd met alleen mannelijke gevangenen die vaak voor de meest zware vergrijpen vastzitten. Er is plek voor 2400 gevangenen. Marcos Paz kent zowel gedeelde als individuele cellen en is onderverdeeld in meerdere afdelingen. Over waar de Nederlanders precies zitten, worden geen mededelingen gedaan.

Tuig

De Nederlander Job Grobben bezocht als vrijwilliger van Reclassering Nederland de afgelopen jaren meerdere malen Nederlandse gevangenen in Marcos Paz. ,,Het is een verzameling oude barakken in the middle of nowhere op de Argentijnse pampa, een uur buiten de stad Buenos Aires. In de winter is het er waterkoud, in de zomer bloedheet. Marcos Paz is een zwaarbeveiligde gevangenis, met ook echt het grootste tuig. Er heerst een gevangenis-hiërarchie.”

De Nederlandse ambassade in Buenos Aires heeft de drie Nederlanders vanaf het moment dat zij aangehouden werden consulaire bijstand verleend. Dat houdt in dat zij onder meer bezocht worden in de gevangenis, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder is het ministerie in contact met de familie van de drie verdachten.

Volledig scherm Op bewakingsbeelden is te zien hoe de coke het vliegtuig wordt ingeladen. © Policiales Argentina

Een paar dagen na hun aanhouding verklaarde de advocaat van de drie aan deze krant dat de verdachten niets met de zaak te maken hebben. Volgens de advocaat zijn zij slachtoffer in deze zaak. Zij zegt dat op het moment dat de drugs werden ingeladen de piloten bovenin het vliegtuig zaten. Vanuit daar konden zij niet zien wat er beneden werd ingeladen.