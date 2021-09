Nederlandse politie bevrijdt ontvoerde Belgische man (23) van Deense drugsmaffia

Geen onbekende

Het slachtoffer uit de Belgische badplaats Oostende was overigens geen onbekende van de politie of van de bende zelf. Volgens de Deense krant Ekstra Bladet draaide de ontvoering om geld en drugs. Dat bevestigt de politie in West-Vlaanderen.



Nadat de Nijmeegse politie de auto had gestopt, werden de Denen aangehouden. Ze moesten in Nederland de gevangenis in. Twee van hen hebben zich verzet tegen uitlevering aan België, een van hen niet en die zat daarom nu al in de rechtbank.



Daar beriep de Deense verdachte zich op zijn zwijgrecht. Hij wil voorlopig geen verklaring afleggen, aldus zijn advocaat.



Het voormalige lid van de bende Brothas zou recent op sociale media verkondigd hebben dat hij samen met enkele ‘broeders’ uit de bende was gestapt om interne redenen. Volgens Deense media schijnt er een tweedeling te zijn in de bende. Brothas is een beruchte Deense bende die zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel.