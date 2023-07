Nederlandse politie helpt collega's in Knokke-Heist om jongeren in toom te houden

Moord op zwangere Duitse tiener mogelijk opgelost: Amerikaan­se oud-militair na 45 jaar opgepakt

In de Verenigde Staten is een 69-jarige man veteraan aangehouden die verdacht wordt van de moord op een zwangere tiener in Duitsland 45 jaar geleden. De verdachte uit Nebraska was destijds als soldaat gelegerd in het Zuid-Duitse Beieren. Hij is met hulp van DNA-onderzoek alsnog aangehouden.