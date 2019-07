Nederlandse prostituee neemt hap uit oor van klant

De man uit De Haan, vlakbij Oostende, ontving de 27-jarige escortdame afgelopen zaterdag bij hem thuis. De Nederlandse bracht haar, eveneens Nederlandse, 25-jarige vriend mee die optrad als haar chauffeur. Eenmaal in de woning kreeg het bezoek een onverwachte wending. Na een verhit conflict bleek het hoogtepunt van de avond het afbijten van een stuk oor te zijn. Het afgebeten deel is zo groot dat het niet meer opnieuw aangenaaid kan worden.

Scherpe tandjes

Of nou de escortdame zelf, of juist haar vriend over zeer scherpe tandjes blijkt te beschikken moet verder onderzoek uitwijzen. Het is in ieder geval nog niet geheel duidelijk wie nou plots het losse stuk oor tussen de tanden had. Het tweetal zit overigens niet alleen voor het bijten vast. Ze worden ook verdacht van oplichting en het uitdelen van flink wat klappen.