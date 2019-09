Nederlandse soldaten brengen water, rijst en shampoo naar zwaar getroffen eiland op Bahama's

Totaal verwoest

Abaco was voor Dorian een schilderachtig, groen paradijs in de Bahama’s, maar nu is het eiland op sommige plekken totaal verwoest. Zoals Marsh Harbour, aan de oostkust. Dat is waar het oog van de orkaan over het eiland raasde. Containers en boten zijn door de sterke storm over het eiland verspreid. Woningen zijn gereduceerd tot karkassen, gebouwen en voertuigen zijn verwrongen.