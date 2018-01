Nederlandse Syriëgangers blijven in gevangenis in Turkije

De Nederlandse Syriëgangers Oussama A. uit Utrecht en Reda Nidalha uit Leiden blijven nog zeker tot 13 maart in een Turkse gevangenis in voorarrest zitten. Dat heeft de rechter bepaald tijdens de zitting van vanmiddag die een uur duurde.

De zitting vond plaats in Kilis, aan de grens met Syrië. De twee verdachten waren niet lijfelijk aanwezig in de rechtszaal, maar woonden de zitting bij via videoconferentie.

Zij staan terecht op verdenking van activiteiten in gebieden die in handen waren van de terreurgroep Islamitische Staat. ,,Tot een inhoudelijke behandeling is het niet gekomen”, aldus Yasar Özdemir, de advocaat van Nidalha. ,,Het rapport over het uitlezen van de telefoon van een van de verdachten – van wie is niet duidelijk – is er wel, maar moet van de rechter worden voorgelegd aan een deskundige”.

Wat de zaak ook ophield was dat twee militairen die als getuigen waren opgeroepen niet op de zitting zijn verschenen. ,,Ook de twee pagina’s met e-mailwisseling van de vader van Nidalha met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten nog worden vertaald en worden toegevoegd aan het dossier voor de zaak inhoudelijk kan worden bekeken”, aldus Özdemir.

Polderjihadisten

De polderjihadisten ontvluchtten eind oktober 2016 het Kalifaat van IS en gaven zich als spijtoptanten over aan de Turkse grenspolitie. Oussama A. (23) stond al op de Nationale Terrorismelijst. Reda Nidalha noemde zich als IS-strijder Abu Sumail al-Hollandi.

De IS-deserteurs hoopten na hun gevaarlijke tocht door de mijnenvelden aan de grens vanuit Turkije snel naar Nederland te kunnen terugkeren. Maar de Turkse justitie begon zelf een strafproces tegen hen voor te bereiden. Van uitlevering aan Nederland wilde men in Ankara niet horen.

In afwachting van hun proces zitten ze nu al ruim 14 maanden in voorarrest achter tralies. De Turkse grenspolitie heeft de vader van Nidalha, die de zaak tegen zijn zoon wilde bijwonen, vrijdag op de luchthaven van Istanbul de toegang tot Turkije geweigerd.

Heropvoeding

Voor de jihadisten besloten via Turkije terug naar Nederland te gaan zaten Oussama A. en Reda Nidalha enige tijd als krijgsgevangenen in een kamp van de rebellen van het Vrije Syrische Leger, dat door Turkije wordt gesteund in de strijd tegen het Assad-regime. Ze zouden door de rebellen een ‘heropvoeding’ hebben gekregen. Dat kan voor de Turkse rechter mogelijk als verzachtende omstandigheid worden gezien.

Dick Schoof, de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, is niet bepaald gelukkig met het proces tegen de jihadisten in Turkije. Eventuele vrijspraak betekent namelijk dat ze dan in Nederland door het openbaar ministerie moeilijk nog aangepakt kunnen worden voor deelnemen aan gewapende jihadistische strijd. Iemand twee keer voor hetzelfde delict berechten is niet toegestaan.

De Nederlandse justitie houdt het proces tegen de twee verdachten scherp in de gaten. Bij de zittingen is steeds een medewerker van de Nederlandse ambassade in Ankara als waarnemer aanwezig.

Paspoort ingenomen

Teruggekeerde IS-strijders worden in Nederland vaak vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie. Daarop staat een straf van maximaal 15 jaar opsluiting in een gevangenis. Van degenen die een dubbele nationaliteit hebben, kan ook het Nederlandse paspoort worden ingenomen en het Nederlanderschap worden ontnomen.