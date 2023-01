Nederlandse tiener opgepakt in Griekenland voor verkrachting 9-jarig meisje

Britse tabloids: Aanval Harry richting Camilla is wreed

De uitspraken van prins Harry die hij doet in zijn autobiografie Spare en heeft gedaan in een interview, prijken vanochtend groot op de voorpagina’s van de Britse tabloids. Met name de woorden die Harry over zijn stiefmoeder, koningin-gemalin Camilla, uitspreekt halen de headlines.

9:38