Nederlandse toeristen nog niet welkom in Griekenland

Een domper voor wie zich binnenkort al zag luieren op een strand op Rhodos of Kreta, na alle berichten dat Griekenland met smacht zit te wachten op toeristen: Nederlandse vakantiegangers zijn vooralsnog niet welkom. De Griekse overheid heeft een lijst gepubliceerd met 29 landen van waaruit per 15 juni toeristen welkom zijn. Nederland staat daar niet op.

Griekenland gaat vanaf half juni in fases open voor vakantiegangers. Zo mogen vliegtuigen met toeristen aanvankelijk alleen landen op de luchthavens van Athene en Thessaloniki. Ook zijn er restricties voor het land van herkomst. De Griekse regering heeft bij het opstellen van de lijst per land gekeken naar de ontwikkeling van de corona-epidemie. Onder meer het aantal besmettingen en het verloop spelen een rol. Onder meer landen op de Balkan, in Centraal Europa en Scandinavië krijgen wél groen licht. Maar ook China, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland staan op de lijst.

Nationaliteit

Wie slim denkt te zijn door vanaf Duitsland – dat ook op de lijst staat – te vliegen, komt bedrogen uit. Bij de nieuwe regels kijkt Griekenland naar nationaliteit in plaats van naar waar het vliegtuig vandaan komt, bevestigt een woordvoerder van de Griekse minister van toerisme tegen deze nieuwssite. Dus ook vliegen met een overstap, of met de auto over land Griekenland binnenkomen, is er voor Nederlandse toeristen voorlopig niet bij.

De eerste mogelijkheid dat daar verandering in kan komen, is per 1 juli. Dan mogen er ook weer vliegtuigen vanuit het buitenland op de populaire vakantie-eilanden landen. Griekenland zegt het verloop van de corona-epidemie voortdurend in de gaten te houden, en op grond daarvan de lijst met landen voortdurend aan te passen.