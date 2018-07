Nederlandse vakantiegangers rijden in op treinwagon

Het ongeval gebeurde eerder deze week nadat de trein, die afkomstig was uit het Engelse Folkestone, aankwam in het Franse Coquelles. Bij het uitrijden is het de bedoeling dat auto's linksaf danwel rechtsaf slaan. De bestuurder reed echter rechtdoor en raakte daarbij de voorgelegen treinwagon.



Nadat het oudere echtpaar door de brandweer uit de auto was bevrijd, zijn ze richting het ziekenhuis vervoerd. Ook een medewerker van de Eurotunnel moest worden behandeld. Het koppel liep wat blauwe plekken en een hersenschudding op en ook de medewerker raakte slechts lichtgewond.