Nederlandse visserij beticht van miljoenenfraude, volgens Brussel is er niks aan de hand

De beschuldiging komt van Bloom, dat met de Nederlandse beroepsvisserij al jaren op voet van oorlog verkeert. Drie jaar geleden lag dezelfde milieuorganisatie aan de basis van het parlementaire verbod op de pulsvisserij. Deze vismethode, met kleine stroomstootjes, is volgens Nederlandse visserijdeskundigen en Europarlementariërs veel duurzamer dan het vissen met zware kettingen, dat ook nog dubbel zoveel brandstof vereist. Het jongste Bloom-onderzoek, over de vermeende fraude van praktisch de hele Nederlandse visserijvloot, leidde deze week tot een stevige clash in de parlementaire visserijcommissie.

Voorzitter Pierre Karleskind, Frans paspoort, nam een artikel met de beschuldigingen van Bloom integraal over op de website van de visserijcommissie, en weigerde daarvan afstand te nemen, ook toen Annie Schreijer-Pierik (CDA) dat op hoge toon eiste. Karleskind leek ook weinig geloof te hechten aan formele verklaringen van hoge visserij-ambtenaren van de Europese Commissie, dat er van fraude helemaal geen sprake is geweest. EU-fraudebestrijdingsdienst Olaf vond dat er ‘te weinig vermoeden’ was om zelfs maar een onderzoek te beginnen.

Karleskind: ,,Waarom ze dat niet hebben gedaan, begrijp ik niet.” De Commissie-ambtenaren, zichzelf herhalend: ,,Omdat er geen bewijs is. Geen basis voor een onderzoek.” De Nederlandse overheid zelf, aldus de Commissie-ambtenaren, controleerde elk schip afzonderlijk alvorens coronasteun uit te keren. Bij twijfel kwam er een vervolgonderzoek.

Discriminerend

Volgens Bloom zetten de kotterschippers bewust hun AIS-systemen uit zodat ze niet te traceren waren op dagen – minstens zeven achtereen – dat ze aan wal hadden moeten zijn. Maar volgens Schreijer-Pierik is het logisch dat schippers dit navigatiesysteem uitzetten als ze niet varen.

De Nederlandse overheid controleerde de schepen op een visserijcontrolesysteem, VMS, dat door de schippers niet kán worden uitgezet. Die VMS-gegevens zijn niet publiek en dus ook niet toegankelijk voor Bloom. De Franse milieuorganisatie beschuldigt de Nederlandse overheid er verder van bewust alle schepen onder twaalf meter van de steunmaatregel te hebben uitgesloten. ,,Deze discriminerende maatregel bewijst eens te meer dat de Nederlandse regering liever haar grote, verwoestende industrieschepen steunt dan de veel milieu- en sociaalvriendelijkere kleinschalige kustvisserij.”

Fake nieuws

Volgens Schreijer-Pierik heeft Nederland nauwelijks schepen onder 12 meter, en hebben die geen VMS. Ze zei het onbegrijpelijk te vinden dat Karleskind ‘dit fake nieuws, deze ongefundeerde beschuldigingen van een zeer discutabele organisatie’, zonder tegenspraak op de website van de visserijcommissie zette.

Volgens Karleskind was de tegenspraak er wel degelijk, zojuist uit de mond van Schreijer-Pierik. Die overigens steun kreeg van twee Spaanse Parlementsleden. ,,Sommigen doen hun uiterste best de sector zwart te maken, met als enig resultaat dat we steeds meer vis uit derde landen moeten halen”, aldus de Baskische Izarkun Bilbao Barandica.

Nicolás González Casares: ,,Valse aantijgingen van een ngo die altijd de sector zwart maakt, en hier durft men dan niet te zeggen dat dit fake nieuws is.” Volgens Bert Jan Ruissen (SGP) is het hoog tijd dat Bloom ‘zijn sneue heksenjacht’ op Nederlandse vissers stopt. ,,Hun treurige lobby tegen de milieuvriendelijke Nederlandse uitvinding van de puls heeft alleen maar verliezers opgeleverd: die techniek had nu miljoenen aan brandstof bespaard. Goed dat meerdere Europarlementsleden hun acties en leugens nu doorprikken.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: