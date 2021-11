Nederlandse vrijwilliger (73) riskeert lange gevangenisstraf voor hulp aan vluchtelingen op Lesbos

Protest tegen Griekse rechtszaak tegen Nederland­se vrijwilli­ger uit Peest

In Amsterdam is zondag een protest tegen een rechtszaak donderdag in Griekenland waarin ook een Nederlandse vrijwilliger uit Drenthe terechtstaat. In totaal vierentwintig reddingswerkers worden verdacht van onder meer mensensmokkel en deelname aan een criminele organisatie. Celstraffen hiervoor kunnen oplopen tot 25 jaar.

12 november