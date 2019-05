Nederlandse vrouw (48) sterft op mysterieuze wijze tijdens trip in VS

Veldman en haar partner stonden met hun gehuurde camper op South Tourist Park, een kampeerterrein aan de Snake-rivier ten zuiden van de stad Idaho Falls. ,,Ze gingen zaterdagavond omstreeks tien uur slapen, vertelde mijn broer me over de telefoon”, zegt de zwager van Eljo tegen deze nieuwssite. ,,Toen hij 's nachts rond half vier opstond om te gaan plassen, was Eljo volgens hem verdwenen. Hij zocht haar nog in de omgeving van de camper, maar vergeefs. Daarna sloeg hij alarm.” De politie startte een zoekactie en vond rond 10 uur zondagmorgen Eljo's lichaam in de rivier.