Nederlandse vrouw inhaleert lachgas tijdens achtervolging, drie Belgische agenten gewond

Video Lachende kandidaat-opvolger Angela Merkel onder vuur na bezoek aan Duits rampgebied

18 juli In Duitsland groeit de kritiek op deelstaatpremier Armin Laschet (CDU) van Noordrijn-Westfalen, die lachend is gefilmd tijdens een bezoek aan het rampgebied in zijn deelstaat. Commentatoren en politici verwijten de prominente politicus en kandidaat-bondskanselier zich ongepast te hebben gedragen.