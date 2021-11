Nederlandse wapenkoerier ziet verlinken betrokkenen beloond met vrijheid

Een 55-jarige Nederlander die van de zomer in het oosten van Duitsland werd betrapt met een camper vol wapens en munitie uit Tsjechië, is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.

De vijftiger verklaarde dat hij voor een vriend ‘een paar wapens’ in Tsjechië moest ophalen in ruil voor 1500 euro en gratis gebruik van de kampeerwagen. Het voertuig bleek vol te zitten met oorlogswapens die zelfs onder het dak waren verstopt. ,,Dat was een dom idee. Ik kan het niet uitleggen”, zei Heinrich B. voor de rechtbank in Dresden. De rechter merkte op dat het om een aanzienlijke hoeveelheid wapens ging die ‘louter’ bedoeld zijn om anderen te doden. ,,U heeft zichzelf tot handlanger van de georganiseerde misdaad gemaakt’’, hoorde de regionale nieuwszender Tag24 hem zeggen.

De Nederlander, die in juni werd gearresteerd, knikte bevestigend. ,,Ja, dat weet ik. Daarom heb ik meegewerkt (aan het onderzoek, red.).’’ Een rechercheur lichtte die medewerking in de rechtszaal toe. ,,Hij noemde de namen van mensen achter de wapensmokkel. Dat leidde tot arrestaties in Tsjechië, Slowakije, België en Nederland. Daarbij werden nog meer wapens in beslag genomen.”

Medewerking beloond

De rechtbank beloonde die medewerking met een voorwaardelijke straf. B. mocht de rechtszaal daarna als een vrij man verlaten. Hij was in juni vanuit Nederland via Duitsland en Polen naar Tsjechië gereden. In een garagecomplex in de buurt van Ostrava, de tweede grootste stad van het land, verstopte een ‘leverancier’ dozen en Ikea-tassen met 15 pistoolmitrailleurs, 50 pistolen, 1000 patronen, 48 magazijnen, 30 lopen en 33 handgreepschalen in de camper.

Daarna reed hij naar eigen zeggen meteen terug, niet wetend dat de Nederlandse politie al een onderzoek was begonnen en Tsjechische collega's de levering van de wapens observeerden. De Duitse politie stopte de ‘rijdende wapenkamer’ op de snelweg A4 bij Dresden na een tip van de politie in Nederland. De wapens werden in beslag genomen.

Het was volgens de aanklager niet de eerste keer dat Heinrich B. in aanraking kwam met politie en justitie. Hij heeft in Nederland een strafblad met elf kleinere vergrijpen.

