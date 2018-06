Nederlandse wijnboer in Frankrijk gestraft voor fraude

In 2016 namen de Franse autoriteiten 397 hectoliter wijn (wat zo’n 53.000 flessen zijn) op het kasteel in beslag ter waarde van 2,2 miljoen euro. Dit gebeurde nadat in de wijnkelders fraude was geconstateerd. In twee vaten bleek de wijn te zijn ‘aangezoet’, in wijntermen: gechaptaliseerd. Dat is alleen toegestaan onder zeer strenge voorwaarden. Château Giscours had er geen toestemming voor.