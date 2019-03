De perfecte infiltrant? Zwarte man claimt leiding neonazisti­sche groep om haar op te doeken

9:08 James Hart Stern (54), dat is de naam van de zwarte Amerikaanse man die erin slaagde om te infiltreren in de Amerikaanse neonazi-groepering National Socialist Movement (NSM). Hij werd naar eigen zeggen zelfs leider van de partij. Met de touwtjes in handen biecht Stern aan een rechter op dat de partij verantwoordelijk was voor het extreemrechtse geweld in Charlottesville in 2017 waarbij drie doden vielen. Hij de groepering opdoeken. ‘Ik ben ze te slim af geweest'.