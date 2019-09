Nederlandse YouTubers Govert en Ties riskeren zes maanden cel na arrestatie Area 51

De ouders van de twintigjarige Ties uit het Limburgse Linne zijn zeer aangeslagen door de arrestatie. Ze hebben nog niets gehoord van Amerikaanse of Nederlandse instanties. ,,We weten niks. We moesten vanmorgen alles uit het nieuws horen”, vertelt vader Stefan Granzier. ,,We hopen vandaag meer informatie te krijgen.”



Thomas Scherpenzeel, de manager van Ties, heeft ook geen enkele informatie. ,,Voor de ouders is dit verschrikkelijk, dat je kind in de cel zit en je op geen enkele manier contact kan krijgen. Het dichtstbijzijnde Nederlandse consulaat zit in San Francisco en daar is het nu midden in de nacht. We kunnen dus niemand bereiken. Er is contact met Buitenlandse Zaken, maar ook zij lopen tegen het probleem aan dat het daar midden in de nacht is.”



Bij de familie Granzier zijn op dit moment nog geen concrete plannen om naar Nevada af te reizen. Eerst wordt verdere berichtgeving afgewacht. In het kader van het onderzoek wil de familie verder niks zeggen over de precieze reden van het bezoek van de jongens aan het zwaarbeveiligde gebied. Wel kan Scherpenzeel bevestigen dat de twee YouTubers elkaar kennen. Of het echt goede vrienden zijn weet hij niet. ,,Het zijn in ieder geval geen vreemden van elkaar. Ze hebben ook al eerder samen video's opgenomen.”



Over een eventuele straf voor de jongens wordt nog niet nagedacht. ,,We bekijken het stap voor stap. We willen eerst meer informatie.” Voor het overtreden van een militaire basis staat in de staat Nevada een maximale straf van zes maanden, een boete van 500 euro of allebei.