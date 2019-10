‘Nederlandse zendeling (27) omgekomen in Nepal’

Wel melden ze aan het ND dat Thomas Nepalees studeerde aan een universiteit in Nepal en tijdens een vakantie een tocht maakte samen met een 42-jarige Koreaanse medestudent. Deze man is ook omgekomen. Ze liepen de Tamang Heritage Trail. Dat ligt in het noorden van Nepal, tegen de grens met Tibet.

De twee mannen zouden actief zijn bij de organisatie Climbing for Christ. Een organisatie die het christendom verkondigt in bergachtige gebieden ‘waar andere zendelingen niet kunnen of willen komen’.

Intensieve zoektocht

De organisatie Operatie Mobilisatie meldt dat er na de vermissing direct een crisisplan in werking is getreden. Na een dagenlange, intensieve zoektocht is Thomas gevonden aan de voet van een klif. Het lichaam van zijn Koreaanse metgezel is op 12 oktober aangetroffen in dichtbegroeid gebied. Het is nog niet bekend of buitenlandse zaken bij de vermissing en een eventuele repatriëring betrokken is geweest.