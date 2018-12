‘Nee Facebook, ik wil geen baby-advertenties na het verlies van mijn kindje’

De Amerikaanse journaliste Gillian Brockell verloor kortgeleden haar zoontje Sohan na een zwangerschap van dertig weken. Tot haar grote verdriet bleef ze op social media steeds advertenties zien speciaal gericht op zwangere vrouwen. Op de website van The Washington Post schreef ze er een aangrijpende brief over.

,,Beste techbedrijven. Ik weet dat jullie weten dat ik zwanger was. Dat is mijn eigen fout. Ik kon mij namelijk niet inhouden op Instagram met de hashtags #30weekspregnant en #babybump. En, silly me, ik heb zelfs een paar keer op een advertentie geklikt voor zwangerschapskleding!’’

Het is het begin van de brief die Gililian Brockell uit Washington schreef aan bedrijven die advertenties plaatsen op basis van het zoek- en socialmediagedrag van hun gebruikers, zoals Facebook, Instagram, YouTube en Google. Dat zij dat doen is niets nieuws, weet ook Brockell heel goed. Ze is erg actief op social media, en ziet het al jaren gebeuren.

Maar als bedrijven zó goed in de gaten houden wat er speelt in het leven van de gebruikers, hadden ze ook kunnen weten dat ze inmiddels niet meer zwanger was. Tot haar grote verdriet en dat van haar partner verloor ze het kindje.

Stil geboren

,,Jullie hebben vast mijn berichtje gezien waarin ik al mijn vriendinnen bedankte voor hun komst naar mijn babyshower. En je hebt vast ook gezien dat ik heb gegoogeld op ‘veilige verf voor babywiegje’. Maar heb je daarna ook gezien dat ik heb gezocht op ‘baby beweegt niet meer’ en ‘vroegtijdige bevalling’? En heb je niet gemerkt dat ik drie dragen niet actief was op social media? Vreemd toch, voor iemand die zo veel online is? En mijn laatste post? Met de woorden ‘stil geboren’ en ‘gebroken hart’? Heb je die ook gezien?’’

De techbedrijven moeten volgens Brockell de impact van de zwangerschapsadvertenties die je als diepbedroefde moeder te zien krijgt, niet onderschatten. ,,Wanneer je eindelijk naar huis mag uit het ziekenhuis, met de leegste armen van de wereld, en je kijkt na dagen huilen in je bed weer eens op je telefoon voor wat afleiding, wat denk je dat het dan met je doet als je alleen maar vrolijke zwangere vrouwen ziet?’’

Om van de advertenties op haar Facebook- en Instagramprofiel af te zijn, klikte Brockell meerdere malen op de ‘ik wil dit niet zien-knop’ van het bedrijf. Maar in plaats van te concluderen dat ze daadwerkelijk geen zwangerschapsadvertenties meer wilde zien, dacht het algoritme dat ze inmiddels bevallen was en meer geïnteresseerd zou zijn in kruipwagentjes en voedingsbh’s.

Slimme algoritmes

Met haar brief wil Brockell socialmediabedrijven verzoeken algoritmes beter toe te passen. ,,Als jullie algoritmes slim genoeg zijn om te weten dat ik zwanger was, dan moeten ze ook slim genoeg zijn om te achterhalen dat ik mijn baby ben verloren, en juist daarop adverteren. Of, heel misschien, besluiten dat het beter is maar even helemaal niet te adverteren.’’

Op de tweet waarin Brockell haar verhaal deelt, en de brief op de site van de The Washington Post kreeg de Amerikaanse duizenden reacties, zo schrijft ze in een extra toevoeging op de site.

Ook van de marketingdirecteur van Facebook kwam een reactie, waarin het bedrijf spijt betuigt voor haar verlies, en aangeeft dat er een instelling beschikbaar is waarmee alle advertenties over het ouderschap kunnen worden uitgeschakeld. Het kostte Brockell een paar dagen om die instelling uit de krochten van het Facebookmenu op te diepen, maar uiteindelijk is het gelukt, schrijft ze.