‘Nee, wij zijn geen homokoppel maar delen wel een dochter’

Meer dan vier jaar nadat David Mengon (31) was gescheiden van zijn vrouw Sarah, werd hij geconfronteerd met een ongemakkelijke situatie: de eerste ontmoeting met de nieuwe vriend van zijn ex. David die in New Mexico woont, was afgereisd naar het huis van Sarah in Texas om zijn dochter Willow te zien. Daar zou hij ook voor het eerst de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw ontmoeten.



,,Het was echt een uitdaging in het begin,” vertelt David aan Amerikaanse media. ,,Het deed pijn toen ik mijn dochter zag met een andere man. Toen ik hem beter leerde kennen en zag wie hij was als persoon, begon ik heel veel respect voor hem te krijgen.”