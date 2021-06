Negen kinderen en volwassene omgekomen door kettingbotsing in VS

Er waren zeker vijftien voertuigen betrokken bij het zware verkeersongeluk, dat vermoedelijk is veroorzaakt door het zeer slechte weer met hevige regen.



De omgekomen personen zaten in een SUV en in een bus. In de eerste wagen overleden een man en zijn dochter van negen maanden. De bus vervoerde kinderen uit een opvanghuis in Tallapoosa. De slachtoffers varieerden in leeftijd van 4 tot 17 jaar.