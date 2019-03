Negen kraamzusters tegelijk zwanger: ‘Fijn om elkaars buik te zien groeien’

Genoeg personeel

Op Facebook maakten sommige mensen zich zorgen over de kraamafdeling, aangezien in de zomer negen zusters met verlof zijn. Volgens het ziekenhuis is er niets aan de hand, aangezien op de afdeling in totaal zo’n 80 verpleegkundigen werken.



Het is overigens niet de eerste keer dat een groot aantal ziekenhuismedewerkers tegelijk zwanger is. Vorig jaar waren in het Amerikaanse Phoenix nog zestien intensive care-verpleegkundigen samen in verwachting. ,,Er moet iets in het water zitten’’, grapte een van hen toen. In België waren eind vorig jaar negen juffen van één school tegelijk zwanger.