‘Nep-influencer (30) die New Yorkse jetset bedroog met miljonairsleven, wordt VS uitgezet’

Een Russische vrouw die zich in New York voordeed als steenrijke Duitse erfgename terwijl ze eigenlijk geen cent te makken had, dreigt op korte termijn de Verenigde Staten uitgezet te worden. De door verzinsels wereldberoemd geworden Anna Sorokin (30) blijkt niet langer in het bezit van een geldig visum. Ze is vorige week donderdag aangehouden door de immigratiedienst, melden Amerikaanse media.

Het onwaarschijnlijke levensverhaal van de 30-jarige Anna Sorokin ging twee jaar geleden de wereld over, nadat de rechter bewezen achtte dat zij jarenlang onder een andere naam de complete New Yorkse jetset voor de gek had gehouden. De flamboyante oplichter beweerde een Duitse erfgename met een vermogen van 60 miljoen euro te zijn en wist met haar vlotte praatjes en verzinsels diverse miljonairs op het verkeerde been te zetten. In totaal had ze een bedrag van ruim 200.000 euro van diverse grote hotels en banken afhandig gemaakt.

Naar Duitsland

Sorokin hield ook na haar veroordeling vol geen oplichter te zijn. Ze is de komende periode van plan om haar naam te zuiveren, gaf ze haar fans na haar vrijlating mee. Dat zal ze vermoedelijk vanuit haar geboorteland moeten doen, want volgens Amerikaanse media is het waarschijnlijk dat ze teruggestuurd wordt naar Duitsland en de Verenigde Staten niet langer meer in mag. Het is niet duidelijk of Sorokin het besluit van de immigratiedienst aanvecht.

,,Ze heeft haar visum overschreden en heeft daarbovenop een veroordeling. Ze kan onmiddellijk worden verwijderd, tenzij ze een aanvraag voor vrijstelling heeft ingediend”, legt immigratieadvocaat Steven Pugliese uit aan The New York Post. ,,Als er een aanvraag in behandeling is, blijft ze hoogstwaarschijnlijk in hechtenis totdat deze is berecht.” Haar eigen advocaat weigert de Amerikaanse media te woord te staan.

Netflix

In een recent interview met de BBC suggereerde Sorokin dat criminaliteit loont en dat ze met haar verzinsels ver is gekomen in haar leven. Haar verhaal baarde zoveel opzien, dat zelfs Hollywood er door gefascineerd is. Shonda Rhimes, het brein achter succesvolle tv-series als Grey’s Anatomy en Scandal heeft al aangekondigd dat er binnenkort op Netflix een serie over de ‘Duitse miljonairsdochter’ te zien is.

Hiervoor zou Sorokin enkele tonnen hebben gekregen. ,,Ik probeer de aandacht die ik krijg in iets positiefs te veranderen”, vertelde ze de Britse omroep. Dat blijkt ook uit haar andere plannen. Zo is ze bezig met een boek en heeft ze nog diverse projecten op de planning staan.

Luxe leven

De 30-jarige Anna Sorokin leefde jarenlang onder een anere naam een luxe leven zoals zoveel socialites in de rijkeluisscene van New York. Ze droeg dure merkkleding, ging naar jetsetfeestjes, dineerde in prijswinnende restaurants, bezocht ieder weekend een exclusieve spa of sauna, sliep in de mooiste hotels en huurde zelfs een privévliegtuig. De ene keer hing Sorokin het verhaal op dat haar vader een diplomaat was, de andere keer een oliebaron of een geslaagde zakenman in zonnepanelen. Niemand wist dat haar vader eigenlijk een voormalige trucker is. Ook was ze blut.

De vrouw, die een vermogen van zestig miljoen dollar zou hebben, had duizenden volgers op Instagram, waar ze elke dag jaloersmakende foto’s op plaatste. Vier jaar lang kwam ze weg met haar praatjes, maar uiteindelijk werd ze ontmaskerd als oplichter.