Netanyahu draait ontslag kritische Israëlische defensieminister weer terug

met video Juridische hervorming die Israël in tweeën splijt uitgesteld

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelt het parlementsdebat over de door hem gewenste juridische hervormingen uit. Dat zei hij maandagavond in een toespraak na een van de grootste straatprotesten in de geschiedenis van het land. Daarmee luistert hij naar de heersende onvrede en worden de omstreden plannen even op pauze gezet.