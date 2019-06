New York betaalde ruim 60.000 dollar voor erectiepillen van seksmisdadigers

Hulpprogramma Medicaid zorgt in de Verenigde Staten voor de zorgverzekeringen van mensen met de laagste inkomens en wordt gefinancierd door de federale overheid en de gezamenlijke staten. Een controle van de uitgaven in de staat New York wijst nu uit dat gebruikers voor bijna een miljoen aan medicijnen en medische behandelingen hebben ontvangen voor erectiestoornissen.



,,Er zijn duidelijke regels over wat Medicaid dekt als het aankomt op de medicatie voor erectiestoornissen’’, zegt Thomas DiNapoli, toezichthouder voor de staat. ,,Betalen voor de pillen van seksmisdadigers, die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, zou in de administratie van dit programma nooit onzichtbaar moeten blijven’’. Desondanks keerde de staat van de 930.000 dollar ruim 60.000 dollar aan zedendelinquenten uit.