New Yorkse rechter bekijkt 'vergeten genocide' door Duitsers

Een New Yorkse rechter moet binnenkort uitspraak doen in een zaak die Duitsland pijnlijk herinnert aan een inktzwarte bladzijde uit het koloniale verleden. Nakomelingen van slachtoffers van de ‘vergeten genocide’ in het voormalige Duits Zuidwest-Afrika eisen financiële compensatie.

Het speelt allemaal in het tegenwoordige Namibië. Aanvankelijk zaten er Nederlandse boeren in deze zuidelijke hoek van Afrika maar in 1884 werd het gebied bij een opdeling van het continent door de Europese mogendheden toegewezen aan Duitsland. Lokale stammen, de Herero en de Nama, kwamen daartegen in verzet. De toenmalige Duitse gouverneur en generaal Lothar von Trotta reageerde meedogenloos. Hij gaf de order alle mannen dan maar dood te schieten, of ze nu in het verzet zaten of niet.

Nabestaanden van Herero-slachtoffers wachten op uitspraak New Yorkse rechter.

Uitroeiing

Het zou uitdraaien op de eerste georganiseerde uitroeiing van een bevolkingsgroep in de twintigste eeuw: tussen 1904 en 1908 zouden Von Trotta’s manschappen tussen 45.000 en 100.000 mannelijke Herero hebben afgeslacht en naar schatting 10.000 Nama. De vrouwen werden massaal verkracht. Vele honderden hoofden van gedode Afrikanen werden afgezaagd en naar Berlijn gestuurd voor schedelonderzoek. Dat paste bij dubieuze rassentheorieën waarmee de superioriteit van het blanke ras zou moeten worden aangetoond. “In Afrika experimenteerde Duitsland met de misdadige methoden die het tijdens het Derde Rijk toepaste”, aldus de Duitse historicus Jürgen Zimmerer van de Universität Hamburg deze week in de Britse krant The Guardian. '

De overlevenden werden destijds vastgezet in concentratiekampen, uitgehongerd, vermoord en zelfs onthoofd. De Deense schrijver Carl Erichsen noemde deze eerste genocide van de twintigste eeuw al eerde 'de Holocaust van de Duitse Keizer… een koloniale oefening voor Auschwitz'.

Erkend

Dat er verschrikkingen plaatshadden is door Duitsland erkend. Met de Namibische regering wordt al enige tijd onderhandeld over vormen van goedmaking. Duitsland heeft zo al voor ongeveer twee miljard euro aan ontwikkelingshulp beloofd. Maar de nabestaanden van de Herero- en Nama-slachtoffers, voelen zich gepasseerd in die besprekingen. Zij hebben nu een onafhankelijke New Yorkse rechter ingeschakeld voor genoegdoening aan individuen.

Quote Veront­schul­di­ging zonder herstelbe­ta­ling een belediging van heel Afrika. Vekuii Rukoro, leider van de Herero