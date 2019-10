Ngomane kreeg les in gelukkig leven van 'oom' Nelson Mandela

Minister Bijleveld wil afwijkend lid in NAVO aanpakken

15:59 Minister Ank Bijleveld (Defensie) wil haar NAVO-collega's voorstellen ‘te bekijken’ of er geen procedures kunnen worden ingesteld voor bondgenoten die uit de pas lopen. ,,Behalve het gesprek hebben we nu niets’’, zei ze voor aanvang van een NAVO-bijeenkomst in Brussel, waar onder meer de Turkse inval in Syrië op de agenda staat.