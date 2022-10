Nicaragua verbreekt diplomatieke banden met Nederland: ‘Jullie blijven onze families beledigen’

In de verklaring wordt ‘het Koninkrijk der Nederlanden’ ervan beticht zich ‘herhaaldelijk bemoeizuchtig, interventionistisch en neokoloniaal’ te hebben opgesteld. Aanleiding voor de stap zou een bezoek zijn van de Nederlandse ambassadeur in het gebied, Christine Pirenne, die werkt vanuit Costa Rica. Zij zou ‘de Nicaraguanen hebben toegesproken alsof Nicaragua een Nederlandse kolonie is”, zei president Daniel Ortega. Hij verwees ook naar de beslissing van Nederland in 2018 om geen geld meer te steken in de bouw van een ziekenhuis in de stad Bilwi.