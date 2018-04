Niemand aangeklaagd voor dood Prince

De 57-jarige Prince werd op 21 april 2016 levenloos aangetroffen in een lift op zijn complex Paisley Park in de buitenstad Chanhassen bij Minneapolis. Onderzoek wees uit dat hij was bezweken door een overdosis fentanyl, een opiaat.



Volgens de aanklager had Prince nagemaakte pillen geslikt. ,,We hebben eenvoudigweg onvoldoende bewijs om iemand in staat van beschuldiging te stellen in verband met de dood van Prince'', meldde Metz na twee jaar onderzoek. Volgens hem is er geen bewijs dat Prince wist dat hij pillen met fentanyl slikte. Ook is er geen recept van een arts gevonden. Fentanyl is een opiaat dat dertig tot vijftig keer sterker is dan heroïne.