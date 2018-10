Niemand kwam op verjaardag Teddy (6), maar hij krijgt geen nieuw feest: ‘Te veel geregel’

De foto van een beteuterde Teddy (6), die in zijn eentje zijn verjaardag moest vieren, ging de afgelopen dagen de hele wereld over. Volgens zijn moeder is het kiekje echter niet zo droevig als het lijkt.

Teddy mocht dit jaar kiezen wat hij voor zijn verjaardag wilde doen: een bezoek aan Disney World, een tripje naar Legoland of een feestje met zijn klasgenootjes. Die keuze was snel gemaakt: hij wilde met zijn vriendjes naar een lokaal pizzarestaurant. Alle 32 klasgenootjes van Teddy kregen een uitnodiging en hoewel zijn moeder Sil een paar afmeldingen kreeg, zouden er zo’n twintig kinderen komen.



Afgelopen weekend was het zover. Teddy zat er helemaal klaar voor aan een grote tafel met pizza’s en bordjes. Maar een uur na de begintijd was de tafel nog steeds leeg. ,,Ik baalde enorm”, zegt zijn vader Ted vandaag tegen de New York Post. ,,Zijn klasgenootjes erbij hebben is alles wat Teddy wilde, dus dit was teleurstellend.”



Moeder Sil maakte een foto van haar eenzame oogappel, die ze met lokale media deelde. Al snel ging het kiekje de hele wereld over en regende het reacties van mensen die dolgraag vrienden zouden worden met de zielige Teddy.



Achteraf gezien heeft de moeder enorm spijt dat ze de foto heeft gedeeld. Ze deed het in een opwelling toen ze de rekening van 130 dollar (ruim 114 euro) zag en zich ineens verdrietig voelde. Het gezin wil helemaal geen aandacht en Teddy was eigenlijk niet zo zielig.



Volledig scherm Teddy met zijn moeder Sil. © Facebook Sil Mazzini

Afgeleid

,,Hij was niet de hele dag verdrietig, alleen op dat moment”, vertelt zijn moeder. Het jongetje was vooral erg blij dat zijn vader op het feestje was, aangezien die ver weg werkt en vaak weken achter elkaar van huis is. Uiteindelijk was Teddy volgens zijn moeder dan ook ‘heel gelukkig’. Zijn vader beaamt dat. ,,Hij was afgeleid door de spelcomputers en de pizza’s in het restaurant. Hij was er snel overheen. Hij is sterk.”

Quote De kinderen hebben allemaal sorry gezegd Sil Mazzini