Niet WHO of Greta, maar Wereldvoedselprogramma wint Nobelprijs voor de Vrede

Het Wereldvoedselprogramma (WFP), dat wereldwijd bijna 100 miljoen mensen ondersteunt in 88 landen, wordt geprezen om zijn inspanningen om honger te verslaan en voedselproblemen te verhelpen. In 2019 leden 135 miljoen mensen onder acute hongersnood, het hoogste aantal in jaren. Die stijging is vooral te verklaren uit oorlogen en gewapende conflicten. Het voedselprogramma maakt deel uit van de Verenigde Naties.

,,Het Wereldvoedselprogramma zorgt voor betere omstandigheden om vrede te bewerkstelligen in gebieden waar conflicten zijn en fungeert als een drijvende kracht om te voorkomen dat honger als wapen wordt gebruikt in oorlogen en conflicten”, zegt Berit Reiss-Andersen, de voorzitter van het Noorse comité dat de prijs uitreikt. Reiss-Andersen noemt bovendien de coronapandemie als belangrijke omstandigheid, want ook de pandemie zorgt voor een sterke stijging van het aantal mensen dat honger heeft in de wereld. ,,Zeker in deze tijden is voedsel een van de belangrijkste ‘vaccins’ tegen chaos zolang er nog geen vaccin is.”

Grote kanshebbers waren de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en klimaatactiviste Greta Thunberg. Op de vertrouwelijke kandidatenlijst stonden in totaal 211 personen en 107 organisaties. De winnaar krijgt 10 miljoen Zweedse kronen (zo’n 960.000 euro), een diploma en een medaille. De uitreiking in de Noorse hoofdstad Oslo is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel, initiatiefnemer van de prijs. Ertharin Cousin, die aan het hoofd staat van het Wereldvoedselprogramma, reageert uitzinnig van vreugde. ,,Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik sprakeloos ben”, zegt ze tegen persbureau AP.

De prestigieuze prijs voor mensen die zich hebben ingezet voor het bevorderen van de vrede is de enige Nobelprijs die door een Noors instituut wordt toegekend. De overige Nobelprijzen worden door Zweedse comités uitgeloofd. Vorig jaar kreeg de Ethiopische premier Abiy Ahmed de vredesonderscheiding. In 2018 deelden de Congolese arts Denis Mukwege en de Iraakse mensenrechtenactiviste Nadia Murad de prijs.

Speculeren

Elk jaar wordt voorafgaan aan de uitreiking gespeculeerd over de mogelijke winnaars. Onder anderen de Russische corruptiebestrijder en oppositieleider Aleksej Navalny en persvrijheidsorganisatie Committee to Protect Journalists (CPJ) worden onder de kanshebbers geschaard.

Kenners tipten verder onder meer de Oeigoerse econoom Ilham Tohti, de Hongkongse activist Nathan Law Kwun-chung en de Soedanese activiste Alaa Salah, naast vredesactivisten uit Libië en Somalië. Andere veelgenoemde namen waren de Amerikaanse president Donald Trump en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern.

Volledig scherm Voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma © via REUTERS

Volledig scherm De Nobelprijs © AP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.