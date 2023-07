Nieuw fenomeen aan Franse kust: bootjes pikken migranten op van toeristische stranden

Voor het strand van Boulogne-sur-Mer peddelde een toerist gemoedelijk in een kano. Verderop kregen kinderen zeilles in kleine boten. Op het strand lagen vakantiegangers in zwemkleding en met zonnebrillen.

Een gebruikelijk zomers tafereel waarbij plots iets ongebruikelijk gebeurde. Tientallen migranten liepen over het strand, dwars tussen de toeristen door. Daarna liepen ze het water in, langs de kano en de zeilende kinderen. Op foto’s is te zien hoe sommige migranten hun eigen peuters en baby’s optillen, om ze boven water te houden.

Vakantiepret links en migrantenpaniek rechts.

Zo’n veertig migranten klommen aan boord van een grote rubberboot die klaar lag voor de kust. Een vrouw kon alleen haar twee kinderen op de boot zetten. Voor haarzelf was geen plaats meer. Ze moest terug naar het strand. De buitenboordmotor werd gestart en er werd koers gezet naar de Britse kust: de gedroomde bestemming van veel migranten.

Nieuwe methode

Langs de Noord-Franse kust gebruiken mensensmokkelaars een nieuwe methode om mensen het Kanaal over te varen: met zogeheten ‘taxiboten’. Die liggen klaar in het water voor de kust. Je klautert erin en wordt tegen betaling overgevaren.

In het verleden liepen de migranten meestal mét een boot vanuit de duinen ’s nachts naar zee. Nu lopen ze zonder boot – de boot met bestuurder ligt al klaar in het water - en niet meer geïsoleerd in de duinen, maar op plekken waar veel vakantiegangers zijn. Daarmee is het moeilijker voor de politie om op te treden.

Het beschreven tafereel in Boulogne-sur-Mer gebeurde dinsdag. Maar liefst zes taxiboten meldden zich toen voor het strand en zo’n tweehonderd migranten klommen aan boord.

Migranten lopen minder risico als ze het water in lopen naar een boot die daar aan komt varen, dan wanneer ze zelf met een boot uit de duinen komen en daarmee het strand over moeten lopen Fotograaf Johan Ben Azzouz

,,De politie slaagde er in om zo’n vijftien migranten op te pakken die nog op het strand stonden. Maar als ze eenmaal in het water zijn doet de politie niets meer’’, vertelde fotograaf Johan Ben Azzouz in zijn eigen krant La Voix du Nord. Hij stond op het strand en nam foto’s.

,,Migranten lopen dus minder risico als ze het water in lopen naar een boot die daar aan komt varen, dan wanneer ze zelf met een boot uit de duinen komen en daarmee het strand over moeten lopen.’’

Moeders met baby's

De foto’s van taxiboten en migranten te midden van toeristen zorgden voor veel ophef in Frankrijk. ,,Waar iedereen het liefst zijn ogen voor sluit, werd met die foto’s zichtbaar’’, zei Olivier Ternisien van hulporganisatie Osmose 62 op televisie. ,,Moeders met baby’s die tot hun middel in het water staan. En de toeristen, buitenlandse vakantiegangers, zagen het voor hun ogen gebeuren.’’

De Franse autoriteiten zitten er flink mee in hun maag. ,,We hebben een heel moeilijke dag achter de rug’’, zei de regionale prefect Jacques Billant nadat de foto’s van Ben Azzouz verschenen. ,,Het gebeurde op klaarlichte dag in het hart van de stad. Mensenmokkelaars laten de migranten bewust tussen de vakantiegangers door lopen, om het werk van de politie te bemoeilijken.’’

Volledig scherm Een rubberboot voor de Franse kust bij Sangatte, op 18 juli. De opvarenden willen naar Engeland. Vanaf het strand kijken toeristen en Fransen toe. © AFP

De taxiboten zijn een nieuw verschijnsel, benadrukte hij. De eerste doken een paar maanden geleden op. ,,Ze worden nu steeds vaker ingezet. Migranten moeten er soms zelfs naar toe zwemmen, wat enorme risico’s met zich meebrengt. Ik heb om politieversterking gevraagd. We moeten meer migranten tegenhouden als ze in delen van de stad lopen waar ook veel toeristen zijn. We gaan ze verbieden het strand op te lopen.’’

Die extra agenten, zo’n zestig in totaal, zijn inmiddels gearriveerd. Maar de Noord-Franse kuststrook die bewaakt moet worden is lang: meer dan 100 kilometer. Als locatie X beter wordt bewaakt, wijken de mensensmokkelaars meteen uit naar locatie Y. Zelfs vanuit Normandië proberen migranten het water op te gaan.

45.000 overstekers

In 2022 maakten in totaal zo’n 45.000 migranten met bootjes vanuit Frankrijk de oversteek over het Kanaal. Dat was zo’n 60 procent meer dan het jaar ervoor. Er werd steeds vaker gekozen voor boten, omdat de andere manieren om naar Engeland te gaan – met veerboten of via de tunnel – steeds meer worden beveiligd. Calais wordt al de ‘bunkerstad’ genoemd vanwege alle hekken, muren en rollen prikkeldraad rond de haven en tunnelingang.

Dit jaar wordt er aanzienlijk meer gepatrouilleerd en opgetreden op stranden en in de duinen bij Calais en omgeving. Volgens prefect Jacques Billant heeft dat effect. ,,Wij houden nu zo’n 60 procent van alle migranten tegen voor ze het Kanaal op kunnen gaan.’’

In de eerste vijf maanden van dit jaar slaagden ruim 10.000 migranten er in de oversteek te maken: ruim een kwart minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat zou mede de reden zijn dat mensensmokkelaars nu kiezen voor de taxiboten: die komen vanaf het water, waar nog relatief weinig controles zijn.

Volledig scherm Franse politieagenten op het strand van Sangatte waar een groep migranten probeerde met een boot naar Engeland te komen. © AFP

