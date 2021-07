Nieuw onderzoek naar 26 jaar oude veerbootramp op Oostzee van start

Enorme explosie op olietanker in haven Dubai

9:30 In Dubai is een enorme explosie geweest op een containerschip. Het gaat om een olietanker in de Jebel Ali-haven, vlakbij het beroemde Palmeiland. Getuigen hoorden een harde knal. Op het schip brak brand uit. De brandweer rukte massaal uit om het vuur te blussen. Er zijn geen berichten over slachtoffers.