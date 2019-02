Nieuw proces tegen Italiaanse ex-premier Berlusconi om seksfeesten

De flamboyante Berlusconi, die vier keer premier van Italië was, is vaak verwikkeld in schandalen. Vanwege een reeks seksschandalen moest hij in 2011 aftreden. In maart 2015 werd Berlusconi vrijgesproken van de verdenking betaalde seks te hebben gehad met de destijds minderjarige Ruby. Justitie onderzocht eerder ook de mogelijke rol van Berlusconi bij een aantal maffiamoorden in 1993. Een maffiabaas die is veroordeeld voor de dodelijke aanslagen in Rome, Milaan en Florence was in zijn cel afgeluisterd toen hij over ex-premier praatte tegen een celgenoot.



Ook privé leidt Berlusconi een rumoerig bestaan. Zijn voormalige vrouw Veronica Lario ging in 2009 bij hem weg, nadat ze vernam dat haar echtgenoot aanwezig zou zij geweest op diverse seksfeestjes waar minderjarige meisjes rondliepen. De scheiding werd vijf jaar later voltrokken. Ze hebben samen drie kinderen. Lario moest van de rechter 60 miljoen euro aan onterechte ontvangen alimentatie terugbetalen. De 82-jarige Berlusconi kreeg daarna een relatie met de ruim 48 jaar jongere presentatrice Francesca Pascale.



De gezondheid van de inmiddels op leeftijd zijnde miljardair, die een geschat vermogen heeft van 5,9 miljard euro, is niet te beste meer. In de zomer van 2016 onderging hij een hartoperatie, later volgden meer ziekenhuisbezoeken.