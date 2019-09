Nieuw protest 'gele hesjes' in Frankrijk

Duitsland wil kwart migranten van zee opnemen

7:36 Duitsland is bereid een kwart van de migranten op te vangen die Italië via de zee bereiken. Minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken heeft dat gezegd tegen de Süddeutsche Zeitung. Hij doet zijn uitspraken in aanloop naar een EU-bijeenkomst later deze maand waarop het migratievraagstuk aan de orde komt.