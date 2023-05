Nieuw-Zeelanders woest op dierentuin Miami om behandeling nationaal troeteldier: kiwi onder fel licht

Een dierentuin in Miami heeft zich de woede van veel Nieuw-Zeelanders op de hals gehaald. Aanleiding zijn beelden die laten zien hoe een kiwi, het nationale troeteldier, onder fel licht wordt geaaid. De kiwi, een bedreigde vogelsoort, komt van nature alleen voor in Nieuw-Zeeland en hoort in het donker te leven. De dierentuin grijpt in.

In de video’s is te zien hoe kiwi Pāora door bezoekers van Zoo Miami onder fel licht wordt geaaid. De beelden werden dinsdag geplaatst en zorgden onmiddellijk voor woedende reacties in Nieuw-Zeeland. De vogels worden daar namelijk gezien als nationaal icoon. Ron Magill, woordvoerder van Zoo Miami, uit zijn spijt in Nieuw-Zeelandse media: „We waren ons er niet van bewust dat deze vogel een nationaal symbool is, dat het een icoon is en een spiritueel dier.”



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De beelden gingen binnen enkele uren viraal en leidden tot een petitie waarin wordt opgeroepen de vogel te bevrijden. Volgens de initiatiefnemers werd de kiwi vier dagen per week blootgesteld aan felle tl-verlichting, geaaid op zijn gevoelige snorharen en getoond als een stuk speelgoed. In minder dan een dag tijd hadden 9000 mensen de petitie ondertekend.

Anderen stuurden tientallen e-mails naar de dierentuin, waarbij sommigen premier Chris Hipkins van Nieuw-Zeeland opriepen om met de Amerikaanse ambassadeur te gaan praten en in te grijpen. De Nieuw-Zeelandse afdeling voor natuurbehoud liet weten de zaak te bespreken met de Association of Zoos and Aquariums, een Amerikaanse non-profitorganisatie voor dierentuinen en aquaria.

‘Kiwi-ontmoeting’

Dat bezoekers de nationale vogel mochten bekijken en aaien, was deel van de zogenoemde ‘kiwi-ontmoeting’. Voor 25 dollar (23 euro) mochten bezoekers van Zoo Miami de vogel van dichtbij bekijken en dus ook aanraken. In een video van de dierentuin is te zien hoe Pāora aan zijn hoofd wordt gekrabd. „Hij vindt het heerlijk om geaaid te worden en is net een klein hondje”, wordt gezegd.

Vogelexpert Robert Webb, die voor honderden kiwi’s heeft gezorgd, vertelt bij de NZ Herald dat de vogels extreem gevoelige dieren zijn en dat zelfs het geluid van papier dat wordt versnipperd ‘ze de stuipen op het lijf jaagt’. Pāora zal niet lang overleven als hij zo wordt behandeld, aldus Webb.

De dierentuin heeft na alle ophef besloten dat de vogel niet langer wordt blootgesteld aan de felle verlichting. Ook mogen bezoekers niet meer bij het dier komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.