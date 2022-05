Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern test positief op corona

update / video Nieuw-Zee­land creëert rookvrije generatie met sigaretten­ver­bod

Nieuw-Zeeland creëert een rookvrije generatie met nieuwe wetgeving om de verkoop van sigaretten aan banden te leggen. Iedereen die momenteel 14 jaar of jonger is kan in Nieuw-Zeeland nooit meer sigaretten kopen. Dat kondigde minister Ayesha Verrall van Volksgezondheid donderdag aan. In 2025, als de huidige generatie 14-jarigen 18 jaar oud wordt, moet de wetgeving van kracht zijn.

9 december