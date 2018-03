Nieuwe aangifte tegen Tariq Ramadan: Ik moest zijn hoer zijn

De 45-jarige moslima beschuldigt Ramadan van diverse gevallen van gewelddadig seksueel misbruik tussen begin 2013 en juni 2014. Volgens de Franse zender Europe 1 zou de vrouw aan Ramadan hebben opgebiecht vroeger escortgirl geweest te zijn. Zij bekende bovendien één van de vrouwen geweest te zijn die betaald werden voor een seksuele verhouding met voormalig minister Dominique Strauss-Kahn . Deze informatie zou Ramadan gebruikt hebben om de vrouw vervolgens te chanteren. Hij dwong haar tot ongewenste seksuele handelingen. Die vonden doorgaans plaats in hotels waar Ramadan verbleef voor de congressen waar hij te gast was. ,,Hij beleefde plezier door mijn vernedering en door geweld", aldus de vrouw, die spreekt onder de schuilnaam Marie. Ze vervolgt: ,,Ik moest 24 uur per dag voor hem klaar staan, zijn ondergeschikte zijn, zijn hond, zijn hoer."

Ramadan werd op 2 februari in staat van beschuldiging gesteld voor verkrachtingen, waarvan één op een kwetsbaar persoon, na klachten van twee vrouwen eind oktober. Advocaten van de wetenschapper waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar op deze derde beschuldiging. Ramadan zelf heeft altijd ontkend.



In 2009 is Ramadan in Rotterdam nog de deur gewezen. Vooral Leefbaar Rotterdam en de VVD zagen in hem een wolf in schaapskleren omdat hij homo-onvriendelijke uitlatingen zou hebben gedaan. Critici stellen dat zijn redevoeringen voor een westers publiek sterk afwijken van zijn toespraken voor een publiek bestaande uit moslims. Toen bleek dat hij ook werkte voor een nieuwszender die door Iran wordt gesteund, lieten de gemeente en de universiteit hem vallen. Overigens oordeelde de rechter in 2012 dat de universiteit met het ontslag 'onzorgvuldig' heeft gehandeld.