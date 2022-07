Nieuwe aanwijzing naar vader die 11 jaar geleden zijn vrouw en vier kinderen vermoordde

Elf jaar na de verdwijning van Xavier Dupont de Ligonnès is er mogelijk een nieuwe aanwijzing dat hij nog leeft. Dupont de Ligonnès is sinds april 2011 spoorloos en wordt ervan verdacht zijn vrouw en vier kinderen te hebben vermoord. Franse media schrijven nu dat de man gezien zou zijn in de Verenigde Staten, in San Francisco.

Franse media brengen naar buiten dat de oud-buurvrouw van de man hem in 2015 in San Francisco tegen het lijf is gelopen. De vrouw, die Catherine heet, zou hem onmiddellijk hebben herkend en zijn naam hebben geroepen, waarop Dupont de Ligonnès direct de benen zou hebben genomen.

De vrouw, die inmiddels is overleden, is destijds niet naar de politie gestapt. Het verhaal gaat sinds een half jaar rond buiten de familiekring om, schrijven Franse media.

De familie van de vermoorde vrouw van Dupont de Ligonnès zou er bij de Franse justitie op aandringen om de aanwijzing uit 2015 verder te onderzoeken. Daar heeft de onderzoeksrechter die verantwoordelijk is voor de zaak nog geen uitspraak over gedaan.

Vrouw, vier kinderen en honden vermoord

De lichamen van Dupont de Ligonnès’ vrouw en vier kinderen werden in april 2011 ontdekt in Nantes, bij de woning van het gezin. Ook de twee honden van het gezin waren gedood en in de tuin begraven. Dupont de Ligonnès, die toen 50 jaar oud was, werd direct verdacht van de moorden. In meerdere landen werd hij gezocht, maar hij is nooit gevonden.

Of Dupont de Ligonnès nog leeft, is nog altijd niet duidelijk. Drie jaar geleden dacht de politie hem te hebben aangehouden op het vliegveld in Glasgow, maar het bleek om een man te gaan die slechts veel op de voortvluchtige leek.

