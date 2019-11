Nieuwe adviseur van Trump: Paula ‘Gods fluisteraar’ White

Nederlan­der krijgt zestien jaar cel voor me­ga-cokesmok­kel met zeiljacht

16:18 Een Nederlandse zestiger is in Groot-Brittannië veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar wegens het smokkelen van ruim twee ton cocaïne. De drugs, met een geschatte straatwaarde van ruim 156 miljoen euro, zaten verstopt in een zeiljacht dat in juli vorig jaar werd onderschept voor de Britse zuidwestkust.