Nieuwe beelden tonen plofkraak metrostation: ‘Leek wel oorlogsgebied’

,,Wat die gasten hier doen, en dat zeggen we niet vaak in deze woorden, dat is écht gestoord”, zei politiewoordvoerder Esther Izaks in het AT5-programma Bureau 020. ,,Ze zijn niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar vooral voor hun omgeving. Daarnaast waren de gevolgen enorm. Het metrostation is een aantal dagen dicht geweest en de kosten om alles te herstellen bedragen rond de 300.000 euro.”



Op de beelden is te zien hoe bijna het hele glazen gebouw uit elkaar spat. Daarnaast sneuvelen diverse metropoortjes, vliegt het plafond eruit en ligt overal ijzer en glas. ,,Het leek wel oorlogsgebied”, vertelt de politie.



Tot op heden is nog niemand voor de plofkraak aangehouden. De twee mannelijke overvallers, waarvan er één waarschijnlijk tijdens de ontploffing gewond raakte aan zijn arm, vluchtten na het aanrichten van de ravage op een scooter in de richting van Diemen. Tussen hen in een enorme weekendtas, vrijwel leeg. De mannen waren vooraf waarschijnlijk uitgegaan van een iets succesvollere kraak, maar wisten de cassettes met biljetten uiteindelijk niet uit de ontplofte geldautomaat te krijgen.